В Татарстане увеличили денежные премии за достижения в агропромышленном комплексе

Кабинет министров Республики Татарстан внес изменения в постановление о мерах поддержки кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. Обновленный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, размер премий для победителей ряда республиканских конкурсов повышен с 100 000 до 114 942 рублей.

Это касается глав крестьянских (фермерских) хозяйств – победителей в конкурсе «Семейная фермерская династия РТ», участников конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший глава крестьянского хозяйства», «Лучший председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива» и «Лучший глава сельского поселения по развитию малых форм хозяйствования».