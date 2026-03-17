Общество 17 марта 2026 22:24

В Татарстане увеличили денежные премии за достижения в агропромышленном комплексе

Кабинет министров Республики Татарстан внес изменения в постановление о мерах поддержки кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. Обновленный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, размер премий для победителей ряда республиканских конкурсов повышен с 100 000 до 114 942 рублей.

Это касается глав крестьянских (фермерских) хозяйств – победителей в конкурсе «Семейная фермерская династия РТ», участников конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший глава крестьянского хозяйства», «Лучший председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива» и «Лучший глава сельского поселения по развитию малых форм хозяйствования».

Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

