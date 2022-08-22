В Татарстане увеличатся оклады работников госорганов республики

В Татарстане с 1 октября на 4% будут проиндексированы оклады и вознаграждения ряда категорий государственных служащих. Соответствующие указы подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

В частности, увеличится ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РТ. «<…> индексировать в 1,04 раза размер ежемесячного денежного вознаграждения министра Республики Татарстан, который составит 41 777 рублей», — сказано в одном из указов.

Кроме того, окажутся повышены оклады государственных гражданских служащих и работников на должностях, не относящихся к государственной гражданской службе (они осуществляют техническое обеспечение деятельности госорганов РТ).

Должностные оклады обеспечивающего специалиста» 3-го разряда младшей группы должностей и секретаря руководителя в территориальных органах исполнительной власти увеличатся на 4%, до 11 958 рублей.