В Татарстане увеличат зарплаты сотрудникам Минюста РТ и аппаратов мировых судей

В Татарстане увеличат зарплаты сотрудникам Министерства юстиции РТ и аппаратов мировых судей. Проект соответствующего постановления Кабинета министров республики пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Месячный фонд оплаты труда работников самого Министерства юстиции РТ по должностным окладам и тарифным ставкам увеличится с более чем 22 млн 164,6 тыс. рублей до почти 24 млн 380,7 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда аппарата Минюста РТ вырастет с примерно 3 млн 529,5 тыс. рублей приблизительно до 3 млн 882,5 тыс. рублей.

В свою очередь фонд оплаты труда работников аппаратов мировых судей увеличится с более чем 18 млн 635,1 тыс. рублей до почти 20 млн 498,2 тыс. рублей.

С учетом того, что предельная численность сотрудников Минюста Татарстана – 949,5 единицы, их оклады вырастут с примерно 23 343,5 рубля до почти 25 677,4 рубля.

Максимальная численность работников аппарата Минюста республики – 128 единиц. Таким образом, их оклады увеличатся с примерно 27 574,3 рубля приблизительно до 30 332,1 рубля.

Предельная численность сотрудников аппаратов мировых судей Татарстана – 821,5 единицы. Их оклады вырастут с примерно 22 684,3 рубля до более чем 24 952,1 рубля.