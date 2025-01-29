news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 29 января 2025 13:02

В Татарстане увеличат призовой фонд конкурса для СМИ о научном развитии

В Татарстане увеличат призовой фонд конкурса для СМИ о научном развитии
Рифкат Минниханов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в текущем году во второй раз пройдет республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития. Призовой фонд увеличат до 800 тыс. рублей, сообщил на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«В этом году увеличиваем призовой фонд, меняем структуру номинаций. Будут три тематических номинации, в каждой из которых предусмотрено по три призера четырех видов СМИ. Итого 36 призеров», – сказал он.

Положение конкурса опубликуют в феврале этого года, а итоги подведут в декабре.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#СМИ #татмедиа #Академия наук РТ #Рифкат Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

28 января 2025
Участник программы «Время героев» Александр Тихонов назначен замполпреда в ПФО

Участник программы «Время героев» Александр Тихонов назначен замполпреда в ПФО

28 января 2025