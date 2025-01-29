В Татарстане увеличат призовой фонд конкурса для СМИ о научном развитии
Рифкат Минниханов
В Татарстане в текущем году во второй раз пройдет республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития. Призовой фонд увеличат до 800 тыс. рублей, сообщил на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«В этом году увеличиваем призовой фонд, меняем структуру номинаций. Будут три тематических номинации, в каждой из которых предусмотрено по три призера четырех видов СМИ. Итого 36 призеров», – сказал он.
Положение конкурса опубликуют в феврале этого года, а итоги подведут в декабре.