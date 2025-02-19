В Татарстане увеличат площади застрахованных сельхозкультур до 1 млн га

В Татарстане в этом году планируется увеличить площади застрахованных сельскохозяйственных культур до 1 млн га. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Доля застрахованных посевов от всей посевной площади сельскохозяйственных культур составит 37%», – рассказали в ведомстве.

В прошлом году было застраховано 692 тыс. га посевов, что на 22% выше показателя 2023 года. Страховыми компаниями выплачены убытки на 105 млн рублей.

«Наиболее частые и опасные природные явления, от которых следует застраховаться – это суховей, почвенная и атмосферная засуха, заморозки. Большой ущерб был нанесен весенними заморозками всходам ярового рапса и сахарной свеклы, садам и ягодникам», – заявил ранее глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии ведомства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия также попросил садоводов обратить внимание на агрострахование. «Вы с господдержкой можете страховать как будущий урожай, так и сами насаждения по балансовой стоимости», – сказал он.