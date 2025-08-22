В Татарстане увеличат меры поддержки для педагогических работников

Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение об увеличении мер поддержки для педагогических работников. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки «Ценностные ориентиры современного образования».

«Надбавки молодым специалистам будут увеличены с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Появятся новые гранты для педагогических работников техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования и воспитателей детских садов», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что также будет увеличено количество претендентов республиканского гранта «Наш новый учитель» – до 500.

Министр добавил, что предполагаются и другие меры поддержки учителей республики – всего более чем на 1 млрд рублей.