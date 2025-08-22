news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 августа 2025 10:20

В Татарстане увеличат меры поддержки для педагогических работников

Читайте нас в
Телеграм

Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение об увеличении мер поддержки для педагогических работников. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки «Ценностные ориентиры современного образования».

«Надбавки молодым специалистам будут увеличены с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Появятся новые гранты для педагогических работников техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования и воспитателей детских садов», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что также будет увеличено количество претендентов республиканского гранта «Наш новый учитель» – до 500.

Министр добавил, что предполагаются и другие меры поддержки учителей республики – всего более чем на 1 млрд рублей.

#поддержка учителей #грантовая поддержка учителей
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

21 августа 2025