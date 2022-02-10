В Татарстане увеличат количество граждан, которые смогут получать соцподдержку

В Татарстане увеличат количество граждан, которые смогут рассчитывать на меры социальной поддержки. Соответствующий законопроект депутаты приняли в трех чтениях на 29-м заседании Госсовета РТ.

«Законом “Об адресной социальной поддержке населения в РТ” установлен уровень имущественной обеспеченности гражданина, который должен учитываться при назначении отдельных мер социальной поддержки», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По словам докладчика, изменения, которые вносятся в республиканский закон, исключают из перечня недвижимости, учитываемой при определении уровня имущественной обеспеченности семьи, хозяйственные постройки, площадь которых не превышает 15 кв. метров.

Министр уточнила, что по действующему закону наличие в собственности граждан подсобных помещений, кладовок, овощехранилищ, не дает им права получать меры социальной поддержки.

Исключение составляют объекты недвижимости, предназначенные для размещения транспорта (гараж, машино-место), хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых земельных участках.

«Такие нежилые помещения, как кладовки, овощехранилища, а также кладовки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, не входили в этот перечень. И люди, которые имеют низкие доходы, но в их владении находились такие постройки, лишались мер социальной поддержки», – подчеркнула Зарипова.

В прошлом году 1534 татарстанцам, которые по доходам являлись малообеспеченными, было отказано в получении социальных выплат в связи с наличием в их собственности хозяйственных построек или хозяйственных помещений.