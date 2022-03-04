В Татарстане увеличат господдержку малых форм хозяйствования до 1,3 млрд рублей

В Татарстане в этом году увеличат государственную поддержку малых форм хозяйствования до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXII съезде организации.

«Государственная поддержка малых форм хозяйствования по программам в прошлом году составила 1 млрд 252 млн рублей. В этом году она составит 1 млрд 337 млн 500 тыс. рублей. То есть происходит некоторое увеличение. Думаю, что наши фермеры примут участие в программах», – сказал докладчик.

По словам Байтемирова, в прошлом году фермеры произвели продукцию на 23,6 млрд рублей, сельскохозяйственные потребительские кооперативы – более 8 млрд рублей, личные подсобные хозяйства – 98,2 млрд рублей. «Это 51,3% от общего республиканского показателя», – подчеркнул он.

Руководитель ассоциации добавил, что переработанная продукция крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подворий в сельскохозяйственных потребительских кооперативах составила 30% от валовой выручки КФХ.