В Татарстане увековечили память о погибших в Афганистане памятными досками

В Татарстане на трех домах установили памятные доски с юношами, погибшими в Афганистане. Такими табличками увековечили память бойцов. На досках, установленных на родных домах военнослужащих, изображены фотографии бойцов, годы жизни и обстоятельства смерти. Организовал установку районный Совет ветеранов боевых действий.

Первую доску прикрепили к дому в деревне Черки Кильдуразы, где жил Шарафутдин Багаутдинов. Юноша погиб 9 сентября 1981 года при выполнении боевого задания в Афганистане. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Мать Шарафутдинова Хажия и сегодня не может говорить о сыне без слез.

«Это возобновление воспоминаний, вновь вспоминаешь, что было», — сказала мать Багаутдинова Хазия.

На одном из домов в селе Степные енали установили памятную табличку с изображением Расима Мавлютова. Юноша с детства был трудолюбивым. Перед уходом в армию один наколол целую машину березовых дров. После окончания военной службы мечтал облицевать родной дом кирпичом.

«Очень был трудолюбивым, был добрым, с людьми всегда хорошо общался и помогал, все восхищались его добротой», — рассказала мать Мавлютова Альфия.

Еще один из героев Фарит Ахметов — уроженец села Аксу. В письмах из армии писал, что у меня все хорошо, мама, береги себя. Мать «афганца» сегодня не жива. Своими воспоминаниями о Фариде поделились родственники. Так, сестра Ахметова Резеда рассказала, что ее брат-герой с малых лет был терпеливым и добрым, в школе учился хорошо, всегда старался помогать людям.

Выросший в семье с семью детьми, Фарит до армии работал помощником водителя автомобиля. Увлекался литературой. Иногда читал тайно.

Как делится воспоминаниями жена брата Фарита Ахметова Марьям, старший брат ему говорил больше заниматься уроками, а он любил читать художественную литературу.

«В память о погибших наших парнях посовещавшись решили установить мраморные доски на фасады домов в которых они жили, в планах продолжить работу и далее», — рассказал ветеран войны в Афганистане Фанис Заббаров.

В этот день также читались молитвы в память о погибших «афганцах».

Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина