В Татарстане утверждены затраты на организацию отдыха в детских лагерях

В Татарстане утверждены нормативные затраты на обеспечение предоставления госуслуги по организации отдыха детей и молодежи. На 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов они составят 51,9 рубля на одного получателя в возрасте от семи до 18 лет включительно. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документ касается организации отдыха детей работников муниципальных, государственных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций.

Так, в 2025 году смена в загородном лагере для таких ребят обойдется в 1274,8 рубля в сутки за одно койко-место, в 2026-м — 1343,41 рубля, в 2027-м — 1425,66 рубля; смены различных тематических направленностей в загородном лагере — 1223,2 рубля, 1282,88 рубля и 1355,27 рубля соответственно; в лагере палаточного типа — 1650,07 рубля, 1760,21 рубля и 1888,66.

Отдых в лагере, организованном образовательными учреждениями с дневным пребыванием, а также смены в лагерях труда и отдыха на ближайшие три года оценены в 259,48 рубля, 270,96 рубля и 283 рубля.

На физкультурно-оздоровительные мероприятия для студентов вузов выделят по 236,89 рубля в 2025 году, 246,37 — в 2026-м и 256,22 — в 2027 году.

Нормативные затраты на одно койко-место в сутки при сменах в санаторно-курортных организациях составят 1683,91 рубля в 2025 году, 1743,75 и 1816,3 рубля — в 2026 и 2027 годах. Дороже всего обойдется отдых детей на Черноморском побережье. Нормативные затраты на койко-место в сутки в следующем году составят 2920,73 рубля, в 2026-м — 3055,97 рубля, в 2027-м — 3220,92 рубля.