В Татарстане утверждены размеры насабов для выплаты закята и фитр-садака

В преддверии священного месяца Рамадан, который наступит 10 марта после захода солнца, в Татарстане утверждены размеры фитр-садаки, фидии и нисаба. Решение принято на совете улемов и казыев Духовного управления мусульман республики, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Нисаб для выплаты закята будет составлять 495 тысяч рублей (по золоту), а для фитр-садака — 43 тысячи (по серебру).

«Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму — 1000 рублей. Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия — за каждый пропущенный день 400 рублей», — уточняется в сообщении.

Первым днем поста в священный месяц станет 11 марта, а накануне в мечетях республики будет прочитан первый таравих-намаз после ночного намаза Иша. «В мечетях Татарстана таравих-намаз согласно Ханафитскому мазхабу читается в 20 рака’атов», — объяснили в управлении.

Пост будет продолжаться в течение 30 дней — до 9 апреля. А уже на следующий день республика будет отмечать Ураза-байрам. Информацию о проведении гает-намаза, приуроченного к этому празднику, в Духовном управлении мусульман приведут позднее.