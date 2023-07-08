Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане утверждены меры по улучшению условий проживания в домах престарелых
В Татарстане утвержден комплекс мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания, рассчитанный на 2023–2025 годы.
Соответствующее распоряжение Кабмина республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Соответствующие меры при этом направлены не только на сокращение очередности в стационарные организации соцобслуживания, но и на улучшение условий пребывания в них пожилых людей и инвалидов.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минтруд Татарстана. Ведомство должно будет отчитаться о выполнении комплекса мер перед профильным федеральным министерством.
Первая часть мер направлена на совершенствование работы действующей сети домов престарелых и инвалидов. Это, в частности, ежегодное утверждение программы капитального ремонта зданий социальных учреждений и мониторинг кадровой обеспеченности и материально-технической базы.
Кроме того, предусмотрено сокращение числа получателей соцуслуг, размещенных в стационарных учреждениях с нарушением нормативов обеспечения площадью жилых помещений.
Второй часть мер предполагает развитие стационарозаменяющих технологий. Это в том числе перевод пожилых на сопровождаемое проживание (13 человек в 2023 году, 17 — в 2024-м и 21 — в 2025-м) и помещение их в приемные семьи (33 человека в 2023 году, 34 — в 2024-м и 35 — в 2025-м).
Третья часть мер (координация деятельности по сокращению очередности граждан в стационарные организации социального обслуживания) включает лишь один компонент. Это мониторинг и контроль за реализацией утвержденного комплекса мер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»