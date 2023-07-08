В Татарстане утверждены меры по улучшению условий проживания в домах престарелых

Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане утвержден комплекс мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания, рассчитанный на 2023–2025 годы.

Соответствующее распоряжение Кабмина республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Соответствующие меры при этом направлены не только на сокращение очередности в стационарные организации соцобслуживания, но и на улучшение условий пребывания в них пожилых людей и инвалидов.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минтруд Татарстана. Ведомство должно будет отчитаться о выполнении комплекса мер перед профильным федеральным министерством.

Первая часть мер направлена на совершенствование работы действующей сети домов престарелых и инвалидов. Это, в частности, ежегодное утверждение программы капитального ремонта зданий социальных учреждений и мониторинг кадровой обеспеченности и материально-технической базы.

Кроме того, предусмотрено сокращение числа получателей соцуслуг, размещенных в стационарных учреждениях с нарушением нормативов обеспечения площадью жилых помещений.

Второй часть мер предполагает развитие стационарозаменяющих технологий. Это в том числе перевод пожилых на сопровождаемое проживание (13 человек в 2023 году, 17 — в 2024-м и 21 — в 2025-м) и помещение их в приемные семьи (33 человека в 2023 году, 34 — в 2024-м и 35 — в 2025-м).

Третья часть мер (координация деятельности по сокращению очередности граждан в стационарные организации социального обслуживания) включает лишь один компонент. Это мониторинг и контроль за реализацией утвержденного комплекса мер.