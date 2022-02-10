В Татарстане утверждена Программа цифровой трансформации на 2022–2024 годы

В Республике Татарстан утверждена Программа цифровой трансформации на 2022–2024 годы. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Документ направлен на цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы, включая здравоохранение и образование, а также государственного управления. Их уровень «цифровой зрелости» к 2024 году должен быть доведен до 32%.

Кроме того, к этому же сроку доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, должна вырасти до 95%.

Финансирование программы в 2022 году составит более 1 млрд 26,6 млн рублей, в 2023 году — свыше 974,8 млн рублей, в 2024-м — более 675,8 млн рублей.

При этом из бюджета республики по годам будет выделено 641,6 млн, 510,7 млн и 482,8 млн рублей, из федеральных средств поступит 385 млн, 454 млн и 183 млн рублей соответственно. Также предусмотрено финансирование из внебюджетных источников в размере 10 млн рублей ежегодно.

Ответственность за реализацию программы возложена на Минцифры Татарстана.