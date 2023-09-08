В Татарстане утвержден размер соцвыплат для пенсионеров и детей-сирот до 2026 года

В Татарстане утвержден размер ежемесячных денежных и иных видов выплат на ближайшие три года. Коэффициент их индексации в 2024–2026-м составит 1,04 ежегодно, следует из постановления Правительства республики.

В документе указаны несколько видов выплат, в том числе ежемесячные:

— ветеранам труда, лицам, отмеченным госнаградами РТ, — 605 рублей в 2024 году, 630 — в 2025-м и 656 — в 2026-м;

— лицам, работавшим в тылу в годы Великой Отечественной войны; а также награжденным орденами и медалями СССР в 1941-1945-м; реабилитированным — 902 рубля в 2024 году, 939 — в 2025-м и 977 — в 2026-м;

— жертвам политических репрессий — 757, 788 и 820 рублей с учетом индексации в ближайшие годы;

— детям-сиротам дошкольного возраста — 10 740, 11 170 и 11 617 рублей соответственно;

— школьного возраста — 12 384, 12 880 и 13 396 рублей.

Еще один пункт постановления — субсидии за проезд. Они устанавливаются для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и тех, кто потерял в период обучения обоих либо единственного родителя, — 369 рублей в 2024 году, 384 — в 2025-м и 400 — в 2026-м. Такие же суммы запланированы для детей из многодетных семей.

Размер субсидии на приобретение лекарств для детей в возрасте младше шести лет из многодетных семей — 164, 171 и 178 рублей.

Выплата на проезд пенсионерам в 2024 году составит 605 рублей, в 2024-м — 630 рублей и 656 — в 2026 году.

На обеспечение каждого школьника, обучающегося в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 2024 году ежедневно будут выделять 9,2 рубля, в 2025-м — 9,6 рубля и 10 рублей — в 2026 году.