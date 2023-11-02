В РТ утвержден порядок выплаты мобилизованным и призывникам, перешедшим на контракт

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Утвежден порядок выплаты мобилизованным и призывникам из Татарстана, перешедшим на контракт. Получить ее смогут те, кто заключил контракт после 31 августа 2023 года, но не позднее 31 декабря. Об этом говорится в постановлении Правительства РТ.

«Единовременная выплата предоставляется в размере 305,0 тыс. рублей и назначается на основании списков, направляемых в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) г.Казани совместно с Военным комиссариатом Республики Татарстан», — говорится в документе.

В документе указаны списки, которые будут заполнять пункт отбора совместно с Военным комиссариатом. Они же будут нести ответственность за достоверность, конфиденциальность и защиту предоставленных сведений.

Источником финансирования выплат выступает резервный фонд Кабинета Министров РТ. Выплата будет осуществляться в течение пяти рабочих дней после получения Минтрудом соответствующих списков.

Минфин Татарстана отчитается о расходовании средств до 20 января 2024 года.

Напомним, что 26 октября Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате в размере 305 тыс. рублей для некоторых категорий контрактников.