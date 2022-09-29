В Татарстане утвержден порядок борьбы с атаками на цифровую инфраструктуру

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление Кабинета Министров РТ об утверждении порядка противодействия целевым компьютерным атакам на цифровую инфраструктуру республики.

Предусмотренный документом алгоритм призван защитить цифровую инфраструктуру органов государственной власти и подведомственные им организации, которые признаны субъектами критической информационной инфраструктуры.

Из утвержденного порядка противодействия следует, что министр цифрового развития РТ, которым сейчас является Айрат Хайруллин, или его заместитель получают информацию от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю или других профильных органов и в течение одного дня сообщает об уровне опасности вице-премьеру и главе штаба по обеспечению кибербезопасности РТ.

Те в течение двух дней оповещают госорганы и муниципалитеты о нападении и организуют меры противодействия киберугрозам. Те должны в течение одного дня приступить к рекомендованному перечню мер.

При этом за разработку плана мероприятий при киберугрозах и профилактику хакерских атак отвечает Министерство цифрового развития государственных управлений, информационных технологий и связи РТ. На это же ведомство возложен контроль того, как исполнительные органы власти выполняют меры по противодействию атакам и повышению защищенности критической инфраструктуры.