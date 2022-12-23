В Татарстане утвержден план в области экоразвития и климатических изменений до 2030 года

Кабмин Татарстана утвердил план осуществления в республике научно-технической деятельности в области экологического развития России и климатических изменений на 2022—2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Координирующим органом по реализации мероприятий назначили Министерство экологии и природных ресурсов. Ведомству поручено проводить инвентаризацию объема выбросов и поглощения парниковых газов на территории республики. Минпромторг РТ должен продолжить реализацию программы развития рынка газомоторного топлива.

Казанскому федеральному университету (К(П)ФУ) поручено в 2022—2025 годах вести работу над созданием полигона «Карбон-Поволжье», заниматься научно-исследовательской работой в области экологического развития и климатических изменений. Также вуз должен организовать измерение потоков климатически активных газов методами пульсационных измерений и баланса углерода наземными методами.

КФУ до 2025 года должен создать карбоновый полигон «Карбон-Поволжье» и организовать измерение потоков климатически активных газов, а также выполнение научно-исследовательских работ в области экологического развития и климатических изменений. КНИТУ и КНИТУ-КАИ должны провести научно-исследовательскую работу в области экологического развития и климатических изменений.

Исполнительные органы и госвласти Татарстана должны ежегодно в срок до 1 марта отправлять в Минэкологии РТ отчет о реализации мероприятий, предусмотренных планом.



