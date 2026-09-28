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Общество 28 сентября 2026 12:01

В Татарстане утвержден план по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года

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В Татарстане утвержден план мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Поручаю Правительству, ресурсоснабжающим организациям и главам муниципальных районов обеспечить исполнение всех мероприятий в установленные сроки», – сказал он.

Минниханов отметил, что крайне важно обеспечить инвесторов современной производственной инфраструктурой и максимально быстро вовлекать их в кооперационные цепочки.

«Отраслевым министерствам, главам районов, управляющим компаниям особых экономических зон и промышленных парков следует обеспечить постоянный мониторинг реализации проектов, своевременно выявлять риски, препятствующие запуску производств, и оперативно принимать необходимые решения, максимально используя меры государственной поддержки», – отметил он.

#ПосланиеМинниханова2026
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