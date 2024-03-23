В Татарстане утвержден план охраны лесов и населенных пунктов от пожаров

В Татарстане утвержден план обеспечения пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах. Распоряжение подписано Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В документе даны поручения ряду организаций и ведомств. К примеру, Минлесхоз РТ возьмет на себя контроль за состоянием и проведением профилактики в лесах, Миндортранс примет меры для обеспечения безопасности на дорогах, Минсельхоз республики — в сфере АПК. МЧС по РТ и ГУ МЧС по РТ займутся разработкой мер для снижения пожаров в республике и так далее.

До 10 мая в районах республики проведут учения и тренировки по проверке готовности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвердят план необходимых мероприятий, примут меры для пресечения сжигания мусора и сухой травы, организуют круглосуточные дежурства членов добровольной и муниципальной пожарной охраны и техники и ряд других мероприятий.

Сам республиканский план противопожарных мероприятий включает 20 пунктов. Это в том числе обеспечение готовности лесопожарных станций, разработка маршрутов и графиков патрулирования земель лесного фонда с земли и воздуха, проведение учений, организация патрулирований в местах массового отдыха людей, которые находятся рядом с лесами, космический мониторинг, создание минерализированных полос, благоустройство территорий лесного фонда и неселенных пунктов рядом с ним, устройство подъездов и источников водоснабжения в районе торфяников и другие меры.