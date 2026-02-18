news_header_top
Общество 18 февраля 2026 14:11

В Татарстане утвердят список опасных инвазивных растений для борьбы с ними

В республике Татарстан планируют утвердить список чужеродных растений, представляющих угрозу для экосистем. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

В перечень включены растения, которые не отнесены к карантинным объектам, но требуют принятия мер по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.

Согласно проекту, в список вошли 12 видов. Среди них борщевик Сосновского, золотарник гигантский и канадский, клён ясенелистный, лох узколистный, люпин многолистный, недотрога железконосная, робиния лжеакация, элодея канадская, эхиноцистис лопастный, ясень пенсильванский и ячмень гривастый.

Документ разработан в соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».

Постановление в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.

