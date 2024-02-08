В Татарстане утвердят перечень из 120 востребованных профессий на 2024 год

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В перечне профессий на 2024 год, востребованных в организациях Татарстана, окажется 120 наименований. Проект приказа Минтруда республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Список формируется для обеспечения кадрового потенциала предприятий Татарстана. Так, работодатели смогут получить компенсацию трат на выплату зарплаты сотрудникам, переезжающим из других районов республики или регионов России, если те не граничат друг с другом. Расстояние между бывшим местом проживания и новым не должно быть меньше 50 км.

В перечне оказались такие профессии, должности и специальности, как инженер-конструктор, аппаратчик, водитель-испытатель, вулканизаторщик, маляр, лаборант химического анализа, крановщик, обрубщик, рубщик судовой, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту ЛЭП и другие.