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В Татарстане утвердят границы «Селища» XIII века в Высокогорском районе
В Татарстане планируют утвердить границы и особый режим использования территории «Селища» XIII — XV веков. Объект культурного наследия федерального значения расположен в Высокогорском районе РТ.
Приложение, в котором указаны границы и точные координаты объекта, не подлежит опубликованию.
Согласно документу, на территории ОКН устанавливается особый режим использования. По нему предусматривается возможность проведения археологических полевых, земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ только в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Возможность работ на водном объекте, расположенном в границах объекта культурного наследия, будет определяться Водным кодексом РФ при условии обеспечения сохранности объекта.
Запрещаются землеустроительные, строительные и другие работы, которые нарушат почвенный покров на территории ОКН без согласования с уполномоченными органами госвласти. Также под запретом складирование грунта, строительного и бытового мусора, забор грунта.
Проект приказа Комитета РТ по охране культурного наследия проходит антикоррупционную экспертизу до 10 октября.
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