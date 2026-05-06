В Татарстане утвердят формы увековечения памяти погибших при защите Отечества

Депутаты Госсовета РТ внесли в парламент законопроект, регулирующий вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Проект закона разработан в целях сохранения памяти о погибших при защите Отечества и их подвигах, воспитания уважения к отечественной истории. Законопроектом устанавливаются формы увековечения памяти погибших при защите Отечества, полномочия органов государственной власти РТ и органов местного самоуправления в данной сфере», – говорится в пояснительной записке.

Действие закона предлагается распространить в том числе на увековечение памяти погибших и умерших из-за ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Кроме того, предлагается урегулировать вопросы утверждения порядка ведения и хранения Книги памяти РТ.

Отдельное внимание отводится вопросам просвещения в этой сфере для воспитания у молодежи уважения к истории народа, гордости за страну и республику, сохранения исторической преемственности поколений, пропаганды подвигов, героизма и мужества погибших защитников Отечества.