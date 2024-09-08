В Татарстане утвердили затраты на противоэпидемические мероприятия

В Татарстане утверждены затраты на противоэпидемические мероприятия в 2025 году и на плановый период 20226 и 2027 годов. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года. Согласно ему, затраты на одного человека в новом году составят 19,7 рубля на человека, в 2026-м — 20,49, а в 2027-м — 21,31 рубля.

Напомним, что показатель необходим для расчета объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований республики.