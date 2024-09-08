Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане утвердили затраты на противоэпидемические мероприятия
В Татарстане утверждены затраты на противоэпидемические мероприятия в 2025 году и на плановый период 20226 и 2027 годов. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Документ вступит в силу с 1 января 2025 года. Согласно ему, затраты на одного человека в новом году составят 19,7 рубля на человека, в 2026-м — 20,49, а в 2027-м — 21,31 рубля.
Напомним, что показатель необходим для расчета объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»