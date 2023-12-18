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В Татарстане утвердили схему 50 одномандатных избирательных округов для выборов депутатов
Для проведения выборов депутатов Госсовета Татарстана в республике будут функционировать 50 одномандатных избирательных округов, у 17 из которых появились новые границы. Их схему утвердили на 50-м заседании парламента.
«Действующая схема избирательных округов была утверждена на десять лет в 2014 году и применялась на выборах 2014 и 2019 годов. Срок ее действия завершается 13 февраля 2024 года», – сказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.
В новой схеме соблюдены требования о примерном равенстве одномандатных избирательных округов по числу избирателей. В настоящее время численность избирателей в республике составляет более 2,9 млн человек, уточнил докладчик.
Изменения не коснутся городских округов. В Казани количество избирательных округов составляет 16, в Набережных Челнах – 7, в Альметьевске и Нижнекамске – по 3.
Новые границы будут у Апастовского, Буинского, Алексеевского, Чистопольского, Альметьевского, Азнакаевского, Заинского, Менделеевского, Кукморского, Арского избирательных округов.
Кроме того, образуются Пестречинский округ (Пестречинский и Тюлячинский район), Высокогорский округ (Высокогорский и Атнинский раойоны), Приикский округ (Агрызский, Актанышский и Мензелинский районы) и Камско-Вятский округ (Мамадышский и Нижнекамский районы).
В сентябре следующего года состоятся выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва. В парламент республики избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
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