В Татарстане утвердили субсидию для газификации домовладения

В Татарстане увеличили субсидию для льготных категорий граждан при проведении газа внутри участка и покупке и установке газового оборудования. Ее размер не превысит 100 тыс. рублей, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

«В целях оказания адресной помощи <...> установить субсидию на возмещение затрат, связанных с проведением газа внутри границ участка домовладения и приобретением внутридомового газового оборудования, в размере произведенных затрат, но не более 100 тыс. рублей на одно домовладение проживающим на территории РТ <...>», – говорится в документе.

Далее приводятся категории граждан, которые могут рассчитывать на такую поддержку. Это ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и члены их семей; семьи, имеющие трех и более детей возрастом до 18 лет, воспитывающие ребенка-инвалида; инвалиды первой и второй группы; семьи со среднедушевым доходом менее 19 тыс. рублей, а также семьи участников спецоперации, военнослужащих батальонов «Алга» и «Тимер»; лица, проходящие службу в Нацгвардии РФ и пр.