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В Татарстане утвердили стоимость «квадрата» жилья в селах на 2025 год
Кабмин Татарстана установил стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 2025 год. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Устанавливаются два показателя. Первый из них необходим для расчета размера соцвыплат на строительство или покупку жилья для улучшения жилищных условий сельчан, проживающих в Татарстане. С нового года сумма составит 34,02 тысячи рублей за квадратный метр. В этом году, напомним, она равна 31,8 тысячи.
Вторая сумма — 67,41 тысячи рублей — устанавливается для определения суммы субсидии, предоставляемой бюджетам муниципалитетов. Она необходима для оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств по возведению и приобретению жилья, предоставляемого по договору найма.
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