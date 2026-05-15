Общество 15 мая 2026 09:23

В Татарстане утвердили ставки почасовой оплаты для педагогов, работающих с олимпиадниками

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников, участвующих в мероприятиях по развитию олимпиадного движения, следует из опубликованного постановления.

Согласно документу, ставки дифференцированы в зависимости от квалификации педагога и вида работ. При проверке олимпиадных работ, разработке заданий и проведении учебно-тренировочных сборов максимальная ставка (470 рублей в час) установлена для работников, имеющих ученую степень профессора, доктора наук, а также для педагогов с почетными званиями «Народный учитель РФ», «Народный учитель РТ».

Для педагогов с ученой степенью доцента, кандидата наук, а также имеющих звания «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ» и «Заслуженный учитель РТ», ставка составит 358 рублей в час. Для педагогических работников без ученой степени и званий – 245 рублей в час.

Министерству образования и науки РТ поручено разработать и утвердить порядок оплаты труда педагогов, участвующих в мероприятиях по развитию олимпиадного движения.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минобрнауки РТ.

#учитель #олимпиады школьников #кабмин рт
