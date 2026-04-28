В Татарстане утвердили реестр публичных приоритетов на 2026 год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане утвержден реестр публичных приоритетов на 2026 год. Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В перечень публичных приоритетов на текущий год включены: сдерживание роста цен и тарифов; повышение уровня доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий), социальной поддержки населения; улучшение состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства.

При этом сдерживание роста цен и тарифов вошло в реестр на основе мнения 61,6% респондентов, участвовавших в социологических исследованиях, повышение уровня доходов населения – 31,0%, а улучшение состояния ЖКХ –29,6%.

Теперь республиканским органам исполнительной власти следует обеспечить включение мероприятий по реализации публичных приоритетов, включенных в реестр, в действующие и разрабатываемые госпрограммы Татарстана.

Информация о реализации публичных приоритетов на 2026 год должна не позднее 1 декабря сего года быть представлена в Центр экономических и социальных исследований РТ при Кабмине Татарстана.

В свою очередь Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» необходимо обеспечить освещение в СМИ работы по реализации данных публичных приоритетов.