news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 20:55

В Татарстане утвердили программу «Охрана материнства и детства в Республике Татарстан»

Читайте нас в
Телеграм

Кабмин РТ утвердил программу «Охрана материнства и детства в Республике Татарстан». Соответствующее постановление было выложено на портале правовых актов РТ.

Среди целей программы – укрепление репродуктивного здоровья населения Татарстана, повышение качества медпомощи женщинам, желающим иметь детей и беременным. Этого планируют добиться путем создания инфраструктуры женских консультаций, снижения материнской и детской смертности, а также поддержки женщин после родов.

Сроки реализации программы – с 2026 по 2030 год. Ожидаемые результаты – снижение младенческой смертности до 3,2 случаев на 1000 живых новорожденных, увеличение до 80% доли женщин, проживающих в сельской местности и получающих медицинскую помощь в местных женских консультациях и другие.

#кабмин рт #демография #постановление Кабмина РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025