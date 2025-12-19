В Татарстане утвердили программу «Охрана материнства и детства в Республике Татарстан»

Кабмин РТ утвердил программу «Охрана материнства и детства в Республике Татарстан». Соответствующее постановление было выложено на портале правовых актов РТ.

Среди целей программы – укрепление репродуктивного здоровья населения Татарстана, повышение качества медпомощи женщинам, желающим иметь детей и беременным. Этого планируют добиться путем создания инфраструктуры женских консультаций, снижения материнской и детской смертности, а также поддержки женщин после родов.

Сроки реализации программы – с 2026 по 2030 год. Ожидаемые результаты – снижение младенческой смертности до 3,2 случаев на 1000 живых новорожденных, увеличение до 80% доли женщин, проживающих в сельской местности и получающих медицинскую помощь в местных женских консультациях и другие.