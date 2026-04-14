В Татарстане утвердили порядок присвоения статуса «ответственного бизнеса»

В Татарстане утвердили порядок присвоения статуса «ответственный субъект предпринимательской деятельности». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, получить статус смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории региона и уплачивающие налоги в республиканский бюджет. Одним из ключевых требований является наличие индекса деловой репутации – ЭКГ-рейтинга – не ниже 71 балла в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 71198-2023.

Статус будет присваиваться сроком на один год с возможностью последующего продления. Уполномоченным органом определено Министерство экономики Республики Татарстан, которое займется приемом заявлений, ведением реестра и координацией взаимодействия бизнеса с органами власти при предоставлении господдержки.

Подать заявление можно лично, через представителя или в электронном виде. Решение о присвоении статуса будет приниматься в течение 10 рабочих дней после регистрации заявки.