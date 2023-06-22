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В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидии производителям молока
В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидии из бюджета республики производителям молока. Соответствующее постановление подписал премьер-министров РТ Алексей Песошин.
Согласно документу, сельскохозяйственным производителям будут возмещать часть затрат за килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока в марте-апреле этого года. «Получатели субсидии определяются Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ по результатам отбора», – говорится в постановлении.
Для получения субсидии производитель должен соответствовать нескольким критериям. В частности, вести деятельность на территории Татарстана, иметь поголовье коров на 1 мая 2023 года. Кроме того, у него не должно быть долгов по налогам, пеней и штрафов, и он не должен быть иностранным юрлицом.
Размер субсидии будет определяться индивидуально по формуле.
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