news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 июня 2025 08:44

В Татарстане утвердили порядок предоставления грантов в сфере народных промыслов

Читайте нас в
Телеграм

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 июня 2025 года №427 утвержден порядок предоставления грантов Правительства РТ для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и работающих в сфере народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

На реализацию этой меры поддержки в бюджете республики ежегодно закладывается 10 миллионов рублей.

Постановлением установлен предельный объем распределения грантов: всего предусмотрено 12 грантов, из которых:

  • пять грантов по 1 000 000 рублей каждый;
  • четыре гранта по 800 000 рублей каждый;
  • три гранта по 600 000 рублей каждый.
#гранты #народные промыслы #малое и среднее предпринимательство #Минфин РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

25 июня 2025
В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

25 июня 2025