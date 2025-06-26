В Татарстане утвердили порядок предоставления грантов в сфере народных промыслов

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 июня 2025 года №427 утвержден порядок предоставления грантов Правительства РТ для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и работающих в сфере народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

На реализацию этой меры поддержки в бюджете республики ежегодно закладывается 10 миллионов рублей.

Постановлением установлен предельный объем распределения грантов: всего предусмотрено 12 грантов, из которых: