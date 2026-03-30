В Татарстане утвердили порядок компенсации аренды жилья для педагогов

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок предоставления педагогическим работникам компенсации расходов на аренду жилья. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики, сообщает Экспертный клуб.

Согласно документу, учителя смогут получать выплаты из регионального бюджета на возмещение затрат на наем жилья – до 180 тысяч рублей в год.

Компенсация будет предоставляться на конкурсной основе.

На данную поддержку смогут рассчитывать педагоги, работающие по основному месту в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и занимающие должности, включённые в перечень приоритетных для региона. При этом у претендента и его семьи не должно быть собственного жилья в том муниципалитете, где он работает.

Ежегодно поддержку смогут получить не более 350 человек.

«Решение Кабмина Татарстана о компенсации аренды жилья для учителей я оцениваю как точечную, но очень важную меру кадровой политики. В образовании сегодня главный дефицит не в программах и стандартах, а в людях. И вопрос жилья здесь – один из ключевых. Возможность компенсации затрат на аренду жилья дает реальную возможность закрепить специалиста в школе, особенно в тех муниципалитетах, где сложнее всего привлекать кадры. Это уже не символическая поддержка, а инструмент, который влияет на решение человека остаться работать в системе образования. Принцип адресности тоже важен. Конкурсный отбор и требование отсутствия собственного жилья делают меру более справедливой и управляемой. Ресурс направляется тем, кто в нем действительно нуждается, а не распределяется формально. При этом нужно трезво понимать масштаб. 350 получателей в год не закроют кадровый вопрос полностью. Но такие решения работают как пилотные механизмы. Если они дают эффект, их можно расширять и тиражировать. Сильная сторона подхода Татарстана в том, что поддержка педагогов рассматривается комплексно. Речь идет не только о зарплате, но и о качестве жизни. В условиях конкуренции регионов за специалистов именно такие меры часто становятся решающими. Если говорить шире, это инвестиция в устойчивость всей системы образования. Учитель, у которого решен базовый бытовой вопрос, работает иначе. Он меньше думает о смене работы и больше вкладывается в результат своих учеников», – отметила член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Постановление носит своевременный и очень важный характер для педагогического сообщества и в целом сферы образования, поскольку в Республике Татарстан, как и в целом во многих регионах страны, наблюдается дефицит педагогов средних учебных заведений и в то же время есть тенденция к удорожанию арендного жилья, средняя стоимость которого в месяц доходит до половины (а порой и больше) суммы ежемесячного дохода учителей. Скажем кардинальнее: доходы учителей так не растут, как быстро растет стоимость съемного жилья. Эта мера особенно необходима для преподавателей тех предметов и в тех муниципалитетах, где наблюдается самый серьезный дефицит специалистов. Да, она не решит полностью проблему, но, надеемся, станет работающим инструментом, чтобы хотя бы часть педагогов смогли компенсировать аренду жилья из бюджетных средств и улучшили свои жилищные условия. Хочется, чтобы компенсация адресно дошла до тех педагогов, кто действительно остро нуждается в такой помощи – поэтому после выхода постановления большая предметная работа предстоит Министерству образования и науки Республики. Считаю, что значительная часть суммы возмещаемых затрат должна быть адресована молодым педагогам, которые только начинают путь в профессии, в том числе чтобы повысить статус преподавателя школы. Уверен, Правительство РТ и далее будет планомерно принимать эффективные решения для поддержки наших преподавателей», – сказал эксперт Сергей Магданов.

«Решение о компенсации аренды жилья для педагогов – это своевременная и очень точечная мера поддержки. Сегодня вопрос закрепления кадров в образовании во многом упирается не только в уровень заработной платы, но и в бытовые условия, прежде всего доступность жилья. Важно, что речь идет о системной поддержке: ежегодно до 350 педагогов смогут получать компенсации до 180 тысяч рублей, что делает работу в школе или детском саду более устойчивой и привлекательной, особенно для молодых специалистов. С точки зрения кадровой политики это сильный сигнал: регион заинтересован в учителях и готов создавать для них реальные условия. Такие меры напрямую влияют на приток и закрепление специалистов, а значит, на качество образования в целом. В своей работе мы видим: когда у человека решены базовые вопросы – жилье, стабильность, понятные перспективы – он по-другому включается в профессию, работает с отдачей и остается в системе. Поэтому подобные инициативы – это инвестиции не только в педагогов, но и в будущее региона», – подчеркнул Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Общественного Совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, выпускник программы Кадрового резерва Раиса Республики Татарстан Эмиль Губайдуллин.