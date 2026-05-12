Экономика 12 мая 2026 11:11

В Татарстане утвердили план развития конкуренции на 2026-2030 годы

В Татарстане утвердили перечень товарных рынков и план мероприятий по содействию развитию конкуренции в республике на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В числе приоритетных направлений названы сельское хозяйство, телекоммуникации, медицинские услуги, розничная торговля лекарственными препаратами, транспортные перевозки, добыча полезных ископаемых, а также рынки продовольственной торговли, гостиничных услуг и общественного питания.

Реализация мероприятий будет осуществляться профильными министерствами и ведомствами республики. Они обязаны ежегодно до 20 декабря представлять в Министерство экономики Татарстана отчет о ходе выполнения плана.

Контроль за исполнением распоряжения поручен Министерству экономики Татарстана.

