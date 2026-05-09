В Татарстане утвердили план развития казачества до 2030 года

Кабинет министров Татарстана утвердил план мероприятий на 2027–2030 годы по реализации Стратегии государственной политики России в отношении российского казачества. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

План включает шесть основных направлений работы. В их числе – совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе, поддержка взаимодействия между казачьими организациями, патриотическое воспитание молодежи, развитие культуры российского казачества, меры социально-экономической поддержки, а также информационное сопровождение деятельности казачьих объединений.

Отдельный блок посвящен поддержке участников специальной военной операции и их семей. Планом предусмотрено оказание гуманитарной помощи добровольцам и казакам, участвующим в выполнении задач Вооруженных сил России, а также семьям погибших участников СВО.

В республике также продолжат проводить молодежно-патриотические акции, поддерживать социально ориентированные проекты казачьих организаций и развивать культурные инициативы.

В числе мероприятий – ежегодный конкурс-фестиваль казачьих песен «Казачий круг», участие творческих коллективов в культурно-просветительских проектах и мониторинг состояния казачьей культуры.

Координацию исполнения распоряжения возложили на Министерство культуры Татарстана. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.