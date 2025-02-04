В Татарстане утвердили план противопаводковых мероприятий

Правительство РТ утвердило план мероприятий по предотвращению негативного воздействия паводковых вод и его последствий на территории республики в этом году. Документ утвердил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В организационных мероприятиях 26 задач. Среди них регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер по ликвидации половодья, проведение заседаний, формирование оперативных групп, проведение тренировок и другие. Их проведут преимущественно в марте.

В число практических задач входят: организация взрывных работ на участках малых рек по ликвидации ледяных заторов, подготовка вертолетных площадок возле затопленных населенных пунктов, обследование гидротехнических сооружений, работы по очистке водопропускных труб, обследование и укрепление мостов, организация отвода талых вод от жилых зданий и других объектов.

Контрольные мероприятия нужно проводить до начала весеннего половодья и по его завершении.