В Татарстане утвердили план подготовки к 850-летию со дня рождения Кул Гали

В 2033 году в Татарстане планируют провести празднование 850-летия со дня рождения средневекового поэта Кул Гали, а также его знаменитого произведения «Кыйсса-и Йосыф». Распоряжение, устанавливающее план по подготовке и проведению события, подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Работа проводится во исполнение указа Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

План рассчитан на 2024-2027 годы. В него включены 11 пунктов, в том числе создание цикла передач, посвященных средневековому поэту и его знаменитому творению, проведение открытой лекции, посвященной юбилейной дате, выставки в рамках «Изге Болгар жыены». Также в Менделеевске в 2025 году состоится Республиканский конкурс для школьников «Башваткыч», посвященный жизни и творчеству Кул Гали, в 2025-2027 годах в городах России пройдут показы спектакля «Йусуф», в Казани — цикл лекций и дискуссий о суфийской поэзии и так далее.