В Татарстане утвердили план мероприятий по реализации семейной политики

В Татарстане утвержден план мероприятий по реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года, сообщается в распоряжении Кабинета Министров РТ. Документ разработан в рамках национального проекта «Семья».

План включает укрепление института семьи, защиту и продвижение традиционных семейных ценностей. Ежегодно в республике будут проводить не менее 1 тыс. мероприятий по правовому просвещению граждан.

Предусмотрена поддержка социальных проектов некоммерческих организаций и волонтерских инициатив, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей. Благотворительные программы «Подари им любовь» и «Перемена» обеспечат индивидуальный уход за детьми-сиротами в стационарах и помощь в преодолении задержки речевого развития. Программа «Семейный клуб» будет поддерживать семьи с детьми-сиротам продуктами, одеждой, бытовой техникой, спортивным инвентарем и организацией досуга.

До 2030 года в Татарстане планируется обеспечить строительство двух дошкольных образовательных организаций в населенных пунктах с выявленной потребностью, а также к 2028 году провести капремонт и оснащение 16 детских садов. Финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете РТ. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.