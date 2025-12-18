В Татарстане утвердили инвестиционный меморандум на 2026-2028 годы. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, обновлены приоритетные направления инвестполитики. Госполитику по управлению инвестиционной деятельностью в Татарстане, а также исполнение положений меморандума реализует республиканское Министерство экономики.

В ведомстве напомнили, что Татарстан стал одним из первых регионов России, внедривших систему поддержки новых инвестиционных проектов – Региональный инвестиционный стандарт.

Система направлена на улучшение инвестиционного климата в республике и основана на федеральных требованиях Минэкономразвития РФ. Она включает механизмы защиты инвесторов, создание благоприятных условий для бизнеса, оперативное решение задач инвесторов через коллегиальные органы, а также информирование о мерах поддержки и доступных ресурсах.

Министерство экономики координирует работу по привлечению и поддержке инвесторов, упрощению процедур и обеспечению прозрачных условий для развития бизнеса в регионе.

По итогам третьего квартала 2025 года Татарстан продолжает удерживать лидирующие позиции среди регионов России по привлечению инвестиций в основной капитал. Их объем достиг рекордных 1,2 трлн рублей, показав рост на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.