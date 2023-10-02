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В Татарстане утвердили дорожную карту по введению стандартов клиентоцентричности
В Татарстане утвержден план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Документ принят в целях реализации инициативы социально-экономического развития России до 2030 года «Государство для людей», утвержденной распоряжением Правительства РФ.
Сначала, к 7 декабря нынешнего года, будут созданы планы оптимизации государственных услуг, оказываемых республиканскими органами исполнительной власти. Затем, до 22 декабря, планируется принять план ведения информационной кампании о внедрении клиентоцентричности.
К этому же сроку должна быть определена как минимум одна жизненная ситуация республики, а также перечень услуг, входящих в нее, и описание ее целевого состояния. Во всех республиканских органах исполнительной власти определят ответственных за внедрение клиентоцентричности.
Позднее, к 25 марта следующего, 2024 года, в Татарстане утвердят организационные модели внедрения клиентоцентричности и сформированный ранее межведомственный план мероприятий по достижению целевого состояния жизненных ситуаций региона.
Реализации целевого состояния жизненных ситуаций РТ предполагается добиться уже к 15 ноября 2024-го. Оптимизация госуслуг должна быть завершена к 31 декабря того же года.
Отвечать за координацию и контроль внедрения стандартов клиентоцентричности в деятельность органов исполнительной власти республики станет Министерство экономики Татарстана.
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