В Татарстане утвердили дорожную карту по введению стандартов клиентоцентричности

В Татарстане утвержден план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документ принят в целях реализации инициативы социально-экономического развития России до 2030 года «Государство для людей», утвержденной распоряжением Правительства РФ.

Сначала, к 7 декабря нынешнего года, будут созданы планы оптимизации государственных услуг, оказываемых республиканскими органами исполнительной власти. Затем, до 22 декабря, планируется принять план ведения информационной кампании о внедрении клиентоцентричности.

К этому же сроку должна быть определена как минимум одна жизненная ситуация республики, а также перечень услуг, входящих в нее, и описание ее целевого состояния. Во всех республиканских органах исполнительной власти определят ответственных за внедрение клиентоцентричности.

Позднее, к 25 марта следующего, 2024 года, в Татарстане утвердят организационные модели внедрения клиентоцентричности и сформированный ранее межведомственный план мероприятий по достижению целевого состояния жизненных ситуаций региона.

Реализации целевого состояния жизненных ситуаций РТ предполагается добиться уже к 15 ноября 2024-го. Оптимизация госуслуг должна быть завершена к 31 декабря того же года.

Отвечать за координацию и контроль внедрения стандартов клиентоцентричности в деятельность органов исполнительной власти республики станет Министерство экономики Татарстана.