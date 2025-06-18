В Татарстане утвердили дорожную карту по нацпроектам технологического лидерства

Фото: Телеграм-канал Айдара Метшина

В Казани прошло пятое заседание рабочей группы по цифровизации, созданной по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Возглавляет группу депутат Государственной Думы Айдар Метшин. Об этом Метшин сообщил в своем Телеграм-канале.

В совещании приняли участие представители профильных министерств – заместитель министра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов, а также заместители министра промышленности и торговли РТ Иван Колчин и Марат Минибаев.

Центральной темой повестки стало формирование плана по реализации национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства. По итогам заседания была утверждена дорожная карта, которая будет действовать в онлайн-формате и корректироваться в соответствии с актуальным статусом и изменениями федеральных программ. Ее мониторинг планируется осуществлять на ежемесячной основе.

«Благодарю коллег по группе за плодотворную работу! Мы вместе ведем множество проектов, касающихся промышленной роботизации, развития передовых инженерных школ, внедрения «цифры» в работу предприятий, курируем и работу над электромобилем «Атом», – добавил Метшин.

Реализация национальных проектов по технологическому лидерству будет вестись на базе единой методологии и координационной системы для достижения цели «Технологическое лидерство». Такой подход был одобрен председателем правительства Михаилом Мишустиным в конце 2024 года.