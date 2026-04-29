В Татарстане утром объявили угрозу атаки БПЛА на Нижнекамск, Альметьевск и Елабугу

В Татарстане ночью 29 апреля объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом в 3.11 сообщило ГУ МЧС России по РТ.

Позднее, в 4.42 утра, в Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге была объявлена угроза атаки БПЛА, она действует до сих пор. Жителей города просят спуститься в укрытия (подвалы, паркинги), не подходить к окнам, быть внимательными и осторожными.

Кроме того, в 3.51 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Казани (а также в воздушной гавани Чебоксар), а в 4.05 – в аэропорту Бугульмы и нижнекамском аэропорту «Бегишево». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в связи с этим в Росавиации.