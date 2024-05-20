В Татарстане уточнили принципы составления реестра публичных приоритетов

В Татарстане скорректировали порядок организации учета общественного мнения при разработке и реализации республиканскими органами исполнительной власти нормативных правовых актов. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Теперь в перечень публичных приоритетов должны будут попадать цели, «которые определены более чем 50% респондентов, участвовавших в социологических исследованиях».

Из утвержденных ранее четырех публичных приоритетов на 2024 год более 50% (а именно — 54,0%) опрошенных поддержали только один приоритет — сдерживание роста цен и тарифов.

За борьбу с алкоголизмом и наркоманией как приоритет выступили 37,8% респондентов, за противодействие взяточничеству и коррупции — 34,9%, а за сохранение и улучшение состояния окружающей среды — лишь 32,7%.

В реестре на 2023 год позиций было больше, пять, и два приоритеты были поддержаны более чем 50% опрошенных.