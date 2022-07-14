В Татарстане уточнили порядок предоставления земельных участков многодетным семьям

В Татарстане уточнили порядок предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более детей. Законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс республики, приняли депутаты на 33-м заседании Госсовета РТ.

«Федеральным законодательством установлено, что граждане, имеющие трех и более детей, должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет», – сказал председатель парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

В Татарстане единственным условием для предоставления в собственность земельных участков семьям с тремя и более детьми является их постоянное проживание на территории республики на момент подачи заявления.

Законопроектом предлагается установить, что претендовать на бесплатное предоставление участка без торгов для индивидуального жилищного строительства, подсобных хозяйств, садоводства можно, если на день подачи заявления семья состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Кроме того, срок проживания одного из родителей или единственного родителя в Татарстане должен составлять не менее пяти лет.