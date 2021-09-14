В Татарстане устранят расхождения в наименованиях трех населенных пунктов

В Татарстане осталось устранить расхождения в наименованиях всего трех населенных пунктов из 38, по которым ранее были разногласия. Об этом сообщил заместитель министра юстиции республики Мухаррям Ибятов на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В отношении трех населенных пунктов из 38 в настоящее время работа не завершена. Это деревня Малые Уруссу и село Старые Уруссу Ютазинского района, деревня Кызыл Бакча Сармановского района. Госкаталог привели в соответствие с нашими законами. Сейчас наименования всего трех населенных пунктов не соответствуют закону и госкаталогу», — сказал докладчик.

По словам Ибятова, в 2017 году был проведен анализ наименований населенных пунктов Татарстана, содержащихся в Реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов в РТ и Государственном каталоге географических названий. В результате было выявлено 31 расхождение в наименованиях географических объектов.

«В Татарстане более 3 тыс. населенных пунктов, — отметил он. — Министерством юстиции дополнительно выявлены расхождения еще по семи населенным пунктам. Таким образом, всего обнаружились расхождения по 38 населенным пунктам в 21 муниципальном районе».

Замминистра юстиции уточнил, что основные расхождения в названиях населенных пунктов связаны с наличием или отсутствием дефиса, написанием со строчной или прописной буквы, изменением букв с учетом исторически сложившегося наименования.

«В Росреестр направлено обращение о возможности устранения этих ошибок. На основании этого обращения в госкаталог уже внесены изменения в отношении 12 населенных пунктов», — заметил он.

Речь идет о таких населенных пунктах, как село Ошняк, деревня Салкын Чишма, поселок Каратун, поселок железнодорожной станции Каратун, поселок Каратунского хлебоприемного пункта, село Татарская Дымская, село Алешкин-Саплык, поселок Сюкеевский Взвоз, село Еникей Чишма, село Куюк Ерыкса, село Су-Елга и поселок Первой бригады совхоза.

«В ходе работы над уточнением географических названий провели опрос граждан в муниципалитетах о предпочтительном наименовании. Проведенные опросы показали, что большинство жителей предпочитает наименования такие, как в законах республики», — подчеркнул докладчик.

Он добавил, что только в отношении трех населенных пунктов граждане изъявили желание оставить название, содержащееся в госкаталоге. «С учетом мнения населения внесены изменения в законы республики — наименования приведены в соответствие с госкаталогом. Это Васькино Туйралы Бавлинского района, „Детский санаторий” Верхнеуслонского района и Три-Сосны Сабинского района», — продолжил Ибятов.

Замминистра юстиции также рассказал, что вместе с Институтом языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ были проанализированы наименования населенных пунктов на правильность их написания с учетом правописания топонимов и особенностей татарско-русской практической транслитерации.

Заключения по пяти населенным пунктам (деревня Кзыл Яшьляр, деревня Яшь Кеч, деревня Улаклы Чишма, деревня Кзыл Тау, поселок Фермы №2 совхоза «КИМ») с обоснованием по написанию наименований направлены в Росреестр.

«В этом году внесены изменения в госкаталог в отношении еще шести населенных пунктов на основании справочников, изданных ранее, — заключил докладчик. — При новых наименованиях необходимо учитывать все моменты, чтобы нам не приходилось потом их менять».

Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов в республике ведется Министерством юстиции. В документе содержится систематизированный официальный перечень, которым пользуются все органы власти. Госкаталог ведется Росреестром.