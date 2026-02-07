news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 февраля 2026 13:56

В Татарстане устранили большую часть выявленных нарушений охраны труда на стройках

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане устранили большую часть выявленных нарушений охраны труда на стройках
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большую часть нарушений требований охраны труда, выявленных на стройплощадках Татарстана, уже удалось устранить. Об этом на еженедельном совещании в Доме Правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Его слова приводит пресс-служба республиканского ведомства.

По словам Айзатуллина, с начала года инспекция Госстройнадзора провела 83 проверки и вынесла 68 постановлений об административной ответственности. Специалисты Главного инвестиционно-строительного управления за этот же период организовали 139 проверочных мероприятий. Всего было выявлено 290 нарушений, из них 187 на сегодняшний день устранены.

Глава Минстроя республики призвал руководителей муниципалитетов, заказчиков, застройщиков и подрядчиков обеспечить неукоснительное соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на всех строительных объектах Татарстана.

#минстрой татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Смертность возвращается к доковидному уровню»: Минздрав РТ о достижениях года и планах

«Смертность возвращается к доковидному уровню»: Минздрав РТ о достижениях года и планах

6 февраля 2026
Поддержка ветеранов СВО и развитие территории: Олег Коробченко посетил Заинский район

Поддержка ветеранов СВО и развитие территории: Олег Коробченко посетил Заинский район

6 февраля 2026