В Татарстане устранили большую часть выявленных нарушений охраны труда на стройках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большую часть нарушений требований охраны труда, выявленных на стройплощадках Татарстана, уже удалось устранить. Об этом на еженедельном совещании в Доме Правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Его слова приводит пресс-служба республиканского ведомства.

По словам Айзатуллина, с начала года инспекция Госстройнадзора провела 83 проверки и вынесла 68 постановлений об административной ответственности. Специалисты Главного инвестиционно-строительного управления за этот же период организовали 139 проверочных мероприятий. Всего было выявлено 290 нарушений, из них 187 на сегодняшний день устранены.

Глава Минстроя республики призвал руководителей муниципалитетов, заказчиков, застройщиков и подрядчиков обеспечить неукоснительное соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на всех строительных объектах Татарстана.