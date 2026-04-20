В Татарстане устранили 94% нарушений в муниципальных правовых актах

Совещание, на котором подвели итоги работы автоматизированной информационной системы «Кодекс», используемой органами публичной власти региона, прошло в Министерстве юстиции РТ. Заседание провел заместитель министра Мухаррям Ибятов.

Начальник отдела нормативной правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения муниципального регистра Ралия Гарифуллина сообщила, что система «Кодекс» действует в республике с 2018 года. По ее словам, она автоматизирует юридический анализ нормативных правовых актов и помогает оперативно отслеживать изменения в законодательстве.

Согласно представленным данным, за все время работы системы было выявлено несоответствие законодательству более чем в 45 тысячах нормативных актов. Основная часть нарушений – 43 668 – пришлась на муниципальные документы.

Гарифуллина уточнила, что на 1 апреля органы местного самоуправления устранили нарушения примерно в 40 тысячах актов, что составляет 94% от общего числа выявленных несоответствий.

В актах органов государственной власти уровень устранения нарушений достиг 74%. В целом по республике показатель улучшился на 2% по сравнению с началом года.

В Министерстве юстиции Татарстана отметили, что мониторинг устранения несоответствий ведется на постоянной основе, а результаты ежемесячно направляются в муниципалитеты для принятия необходимых мер.

Заместитель министра юстиции Мухаррям Ибятов подчеркнул необходимость своевременного устранения выявленных нарушений. Он отметил, что нормативные правовые акты ежедневно применяются гражданами, а их несоответствие законодательству может создавать трудности в правоприменительной практике.

По его словам, ответственным сотрудникам следует уделять этой работе повышенное внимание и не допускать роста числа нарушений.