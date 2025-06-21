В Татарстане устранено 93% нарушений в муниципальных нормативных актах

На совещании в Министерстве юстиции Татарстана озвучен актуальный показатель устранения несоответствий законодательству в муниципальных нормативных актах: по состоянию на 1 июня этот показатель достиг 93%. Об этом сообщает Минюст РТ.

Благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова Министерством юстиции Татарстана в рамках госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» в работу по мониторингу законодательства внедрена автоматизированная информационная система «Кодекс». С помощью этой системы ведется выявление несоответствий законодательству в муниципальных правовых актах.

Как отметили в Министерстве, мониторинг динамики устранения выявленных несоответствий проводится на постоянной основе, а информация о ходе работы ежемесячно направляется во все муниципальные образования республики. С 1 апреля процент устранения несоответствий увеличился на 3%.

Заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов подчеркнул важность своевременного устранения нарушений:

«Нормативные правовые акты ежедневно используются населением, и их несоответствие законодательству могут вызвать трудности в правоприменительной практике. Ответственным сотрудникам необходимо уделить особое внимание данной работе и не допустить увеличения количества несоответствий в актах».