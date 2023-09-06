В Татарстане установят правила льготного проезда по платным дорогам

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В Татарстане дополнят порядок взимания платы за проезд по платным дорогам общего пользования либо таким участкам трасс. В него включат новый пункт — льготный и бесплатный проезд, следует из проекта постановления Правительства РТ, разработанного Миндортрансом республики.

Такие автомобили будут определяться по госномерам, посредством фото- либо видеофиксации, а специальные транспортные средства, в том числе скорые, полиция, аварийные службы, — также по наличию устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, цветографической схемы транспорта. Автомобили федеральной почтовой службы будут распознавать по специальным отличительным знакам.

Также в новом пункте о льготном либо безвозмездном проезде указан транспорт общего пользования (кроме такси и междугородних и международных автобусов), школьные автобусы и осуществляющие перевозку группы детей на развлекательные, экскурсионные, спортивные и другие мероприятия.

В поправках указаны правила распознавания и пропуска таких средств, в том числе документы, которые необходимы для льготного либо бесплатного проезда по платным трассам.

Изменения, если документ пройдет антикоррупционную экспертизу, начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Напомним, что с этой даты правила льготного проезда начнут действовать по всей России — соответствующее постановление 19 августа приняло Правительство РФ.